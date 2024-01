Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 360,50 USD.

Um 12:02 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 360,50 USD. Zuletzt wechselten 24.541 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 361,90 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2023 auf bis zu 127,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 373,38 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

