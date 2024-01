Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 367,60 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 367,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 367,76 USD. Mit einem Wert von 360,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.146.827 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 367,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,15 USD am 11.01.2023. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 65,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,37 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

