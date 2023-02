Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 3,6 Prozent auf 163,38 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 162,98 EUR. Bei 165,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.596 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 216,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Mit einem Zuwachs von 24,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 83,02 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,61 USD je Aktie belaufen.

