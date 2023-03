Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 183,15 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 183,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,88 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.337.330 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 236,86 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 22,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 107,91 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.671,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,65 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

