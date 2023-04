Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag schwächer

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,4 Prozent auf 210,83 USD nach. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 210,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.837.547 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2022 auf bis zu 225,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 139,33 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 225,00 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie verdient. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.165,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,99 USD fest.

