Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag gefragt

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 17:34 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 212,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,61 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.768 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 216,15 USD erreichte der Titel am 25.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,50 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 115,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 24.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,99 USD je Aktie.

