Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 517,67 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 517,67 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 518,25 USD aus. Bei 509,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 732.459 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 531,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,66 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 207,14 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 149,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,75 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 485,25 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 40.111,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umgesetzt.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Am 23.04.2025 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,08 USD je Aktie belaufen.

