Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) stabilisiert sich am Vormittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 212,75 EUR. Bei 213,70 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 212,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,65 EUR. Bisher wurden heute 1.384 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 223,50 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 4,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 138,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 261,33 USD aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Wann und wo ist Bitcoin-Mining profitabel? Das sind die Margen beim Bitcoin-Mining

So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein

Metaverse vor dem Aus? - Meta verlagert Fokus auf TikTok-ähnliche Videos und künstliche Intelligenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com