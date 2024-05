Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Nachmittag zu

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 476,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 476,24 USD. Bei 477,18 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 476,70 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 271.444 Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 531,44 USD an. Gewinne von 11,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,48 USD ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 51,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 515,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,46 Mrd. USD – ein Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.07.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

