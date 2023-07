Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 290,30 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 290,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 32.616 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 298,12 USD. Dieser Kurs wurde am 07.07.2023 erreicht. Gewinne von 2,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 229,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 275,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.645,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

