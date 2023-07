Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 292,10 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 292,10 USD. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 298,13 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 295,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 10.035.896 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 10.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,13 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 2,06 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Mit einem Kursverlust von 69,84 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

