Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 263,40 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:12 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 263,40 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 262,10 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 263,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.741 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 4,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 66,15 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.645,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 24.07.2024.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

