Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 311,45 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,0 Prozent auf 311,45 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 312,34 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 308,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.166.816 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 4,74 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,72 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.999,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 28.822,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,39 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

