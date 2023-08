Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 278,80 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 278,80 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 279,90 EUR aus. Bei 278,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 1.481 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 297,60 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 89,15 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 68,02 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 31.999,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.822,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,39 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte

Analysten sehen bei Meta Platforms-Aktie Potenzial