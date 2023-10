Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 301,80 EUR nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 301,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 302,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.757 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 303,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 70,46 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 337,75 USD angegeben.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,46 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Meta Platforms (ex Facebook)-Investition eingebracht

Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen

Meta-Aktie an der NASDAQ mit Minus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat