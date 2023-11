Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 317,66 USD nach.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 317,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 17.888 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,54 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2022 bei 104,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 203,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

