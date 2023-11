Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 323,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 323,80 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 319,90 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.235.358 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 330,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,10 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 104,61 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 351,50 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

