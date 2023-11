Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Freitagvormittag

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 298,85 EUR.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 298,85 EUR. Bei 297,55 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 298,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.023 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,85 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2023. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (100,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,50 USD an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,21 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

