Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 372,49 USD.

Am 10.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 372,94 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei einem Wert von 130,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 65,01 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 373,38 USD.

Am 25.10.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,37 USD je Aktie.

