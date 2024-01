Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 339,90 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,7 Prozent auf 339,90 EUR. Bei 339,95 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 339,30 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.911 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 339,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2023 bei 121,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 180,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 34.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

