Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Abschlägen

11.03.24 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 503,82 USD ab.

Werbung

Um 12:03 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 503,82 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.602 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 523,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,92 Prozent zulegen. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,83 USD. Abschläge von 65,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 480,88 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 40.111,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,06 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Zahlreiche Zukäufe: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2023 US-Aktienmarkt: Einschätzungen über ein potenzielles Blasenrisiko variieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com