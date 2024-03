Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Montagnachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 485,98 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 485,98 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 476,00 USD aus. Bei 497,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.946.166 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD an. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 7,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,83 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.111,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.165,00 USD in den Büchern standen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,06 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2023

US-Aktienmarkt: Einschätzungen über ein potenzielles Blasenrisiko variieren

Neue Produkte: Diese Wearables stehen bei Apple in den Startlöchern