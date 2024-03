Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 502,00 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr um 0,8 Prozent auf 502,00 USD nach. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 4.005 Stück.

Bei 523,57 USD markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 174,83 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 187,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 20,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

