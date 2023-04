Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagmittag

Um 11:56 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 215,18 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.084 Aktien.

Bei einem Wert von 224,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,07 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 144,27 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2024 werfen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,99 USD je Aktie.

