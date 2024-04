Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag gesucht

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 523,05 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 523,05 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 523,19 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 521,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 326.049 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 207,14 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 60,40 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,75 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 485,25 USD an.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,33 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,70 Prozent auf 40.111,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 23.04.2025.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,09 USD je Aktie.

