Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagmittag an Boden

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 295,22 USD nach oben.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 295,22 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.129 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 298,13 USD. 0,99 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,88 USD.

Am 26.04.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 2,72 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.645,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 24.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

