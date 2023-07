Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 293,64 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 293,64 USD abwärts. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 291,90 USD ein. Bei 293,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.760.836 Stück gehandelt.

Bei 298,13 USD erreichte der Titel am 10.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit einem Kursverlust von 70,00 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,88 USD.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

