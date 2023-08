Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag in Rot

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 304,53 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:00 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 304,53 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 13.186 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 71,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 325,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte

Analysten sehen bei Meta Platforms-Aktie Potenzial