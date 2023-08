Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 302,94 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 302,94 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 300,82 USD. Mit einem Wert von 302,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.532.588 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,20 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 7,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 70,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,38 USD fest.

