Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Mit einem Wert von 277,70 EUR bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 277,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 279,45 EUR. Bei 277,25 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 279,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.268 Stück.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 67,90 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 325,88 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,38 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

