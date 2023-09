Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 304,86 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 304,86 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 306,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 301,34 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.490.612 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 7,00 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,10 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,98 USD, nach 2,46 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,47 USD je Aktie aus.

