Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 279,45 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 279,45 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 281,25 EUR. Mit einem Wert von 278,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.466 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

