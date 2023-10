Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 325,44 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 325,44 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 327,61 USD. Bei 323,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.094.642 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 327,61 USD erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 269,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 337,75 USD aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

