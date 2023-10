Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 303,60 EUR bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 303,60 EUR. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 304,70 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 302,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 303,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.566 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 305,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 70,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,75 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,46 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Meta Platforms (ex Facebook)-Investition eingebracht

Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen