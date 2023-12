Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 331,31 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 331,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 38.880 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 23.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 342,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 3,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2022 (112,47 USD). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 194,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.714,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

