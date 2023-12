Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 323,95 USD nach.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,6 Prozent auf 323,95 USD ab. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 322,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 329,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.515.702 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.11.2023 auf bis zu 342,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 5,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 65,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 USD je Aktie gewesen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Apple-, Amazon-, Tesla-Aktie & Co.: Jim Cramer glaubt weiterhin an die "Magnificent Seven"

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen