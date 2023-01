Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Im XETRA-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 04:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 123,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 124,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,52 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 20.075 Aktien.

Am 12.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 295,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 38,39 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,78 USD.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.714,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.010,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta