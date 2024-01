Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 368,48 USD ab.

Die Aktie verlor um 12:01 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 368,48 USD. Zuletzt wechselten 6.184 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 372,94 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2023 auf bis zu 131,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 373,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,37 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

