Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 374,19 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 1,2 Prozent. Bei 375,62 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 370,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.795.096 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 12.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,76 USD. Dieser Wert wurde am 13.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 64,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

