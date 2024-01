Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 335,90 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 335,90 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 335,00 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 336,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 864 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2024 auf bis zu 340,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 177,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 373,38 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich fester

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester