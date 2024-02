Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 468,70 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 468,70 USD. Bisher wurden heute 15.362 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 485,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 179,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.111,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 32.165,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 19,88 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

