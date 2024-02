Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 433,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 433,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 434,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 432,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 433,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.130 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 450,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 3,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 158,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 19,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramer: Darum sind die Magnificent Seven so erfolgreich

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr verdient

NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie schwächer: Meta hat bei Bezahl-Abo gegen deutsches Recht verstoßen