Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 718,33 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 718,33 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 712,89 USD. Bei 715,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 540.138 Aktien.

Am 08.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 725,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,75 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 718,00 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,46 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent auf 48,39 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 23.04.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,20 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

