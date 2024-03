Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 488,28 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 488,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 26.479 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 523,57 USD markierte der Titel am 09.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 7,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,83 USD am 14.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 40.111,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umsetzen können.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

