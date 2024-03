Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 497,80 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 497,80 USD nach oben. Bei 502,31 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 493,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.328.292 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 523,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei einem Wert von 174,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,88 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 480,88 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.165,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

Bitcoin, KI-Aktien wie NVIDIA & Co.: Was Investoren im März im Blick behalten sollten