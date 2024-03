Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 488,05 USD.

Um 09:20 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 488,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 5.226 Stück.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 523,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,83 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 179,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 5,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie eingenommen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.111,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32.165,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

