Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Kurs von 213,82 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.627 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,30 USD. Dieser Kurs wurde am 05.05.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 142,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 226,67 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.671,00 USD gelegen.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 24.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

