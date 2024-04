Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 515,98 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 515,98 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 514,48 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 517,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 354.608 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 531,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,00 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 207,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 59,86 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,75 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 485,25 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.111,00 USD – ein Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 23.04.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

