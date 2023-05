Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 11:59 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 237,10 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 10.552 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,91 USD) erklomm das Papier am 03.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 62,85 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 261,33 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.645,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

