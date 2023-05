Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Um 16:08 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 233,97 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 233,37 USD ein. Bei 236,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.635.308 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 244,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 165,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 261,33 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 28.645,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.07.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,70 USD je Aktie.

